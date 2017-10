AÇÃO SOLIDÁRIA ALERTARÁ MULHERES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA

SOLIDARIEDADE| Mês de outubro iniciou e com ele uma das mais importantes campanhas de atenção à saúde da mulher, denominada Outubro Rosa que tem como objetivo principal sensibilizar e alertar as mulheres, assim como a sociedade, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Apesar de não ser suficiente e também não ser o método mais eficaz para o diagnóstico, o Autoexame é o primeiro passo para que através do tocar e apalpar o próprio corpo, se possa reconhecer sinais de possíveis mudanças, as mãos são uma ferramenta importantíssima neste processo. No entanto, cabe ressaltar, que o mecanismo mais preciso ainda é o exame de mamografia.

O símbolo da campanha é o famoso laço cor de rosa, e diversas são as maneiras encontradas para atentar as mulheres e fazer com que elas possam tirar alguns minutos para se auto examinar, como por exemplo, campanhas criativas nas Redes Sociais, Televisão, Rádio, panfletos, outdoors, painéis digitais, peças teatrais, músicas e muitos outros artifícios.

Pensando nesta temática, o jornalista e fotógrafo Edivan Farias idealizou uma ação solidária, para chamar atenção sobre o tema e homenagear mulheres que sofrem com o Câncer de Mama. Para isso, usou suas redes socias, para convidar 30 mulheres para serem fotografadas no magnífico espaço Atelier Cláudio Andrade, conhecido pelas belas artes e integração com a natureza, se tornando um importante ponto turístico de Manaus. A aceitação foi tão grande que mais de 600 mulheres se dispuseram a serem clicadas para a Campanha.

“Infelizmente, não temos nem estrutura e nem tempo hábil para atender a todos os pedidos, mas selecionamos 30 mulheres que serão fotografadas e certamente representarão o universo e a saúde feminina de forma muito digna, sendo instrumento de alerta para o tema de prevenção de Câncer de Mama”, comenta Edivan Farias, que contará com apoio de uma grande equipe de produção, como a Jornalista Neidinha Maciel e da pedagoga Geane Cunha, e colaboração dos fotógrafos Hercules Andrade, Ricardo Machado, Rizia Isna, Jose Cavalcante, Junior Perrone e Paulo Johnson.

“Me sinto extremamente feliz em realizar um projeto como esse, e mais feliz ainda com o número de pessoas que se ofereceram para prestar esta singela homenagem. Meus sinceros agradecimentos a todas que confiam em nosso trabalho, ao artista Claudio Andrade que disponibilizou o incrível espaço de seu atelier como cenário para a realização das fotos e a todos apoiadores e colaboradores que participam direta ou indiretamente desta campanha. Vamos tornar o verde amazônico em uma só cor, o rosa”, comenta o idealizador Edivan Farias, que finaliza dizendo que este será um momento de muita emoção e de celebração da vida, pois duas das modelos, passaram pelo tratamento de Câncer de Mama, Cristina Francys e Jane Matos, e se mantêm firmes e fortes, convictas que o diagnóstico precoce, pode salvar muitas vidas.

A Ação Solidária acontecerá no dia 20 de Outubro, a partir das 15h, no Atelier Claudio Andrade, localizado na Avenida Adolfo Duck, n° 165, Conjunto Acariquara.

Veja fotos:

Fonte: jornalista e fotógrafo Edivan Farias