Ação integrada de Cidadania na região do lago Janauari, em Iranduba, mais de cem famílias foram beneficiadas

Neste fim de semana, 15 e 16 de setembro o barco Pai Todos pela Vida 2 em Ação Integrada de Cidadania coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania ( Sejusc ) esta levando cidadania, atendimento médico e odontológico e o tema violência sexual contra crianças e adolescente aos moradores das comunidades do Lago do Janauari, no município Iranduba, a 40 quilômetros de Manaus.

Atracado na comunidade Vila Nova, o barco está ajudando a transformar a vida de centenas de pessoas que têm dificuldades para se descolocar para a capital com o intuito de obter documentos básicos como certidão de nascimento, cédula de identidade e carteira de trabalho, além de atendimento de saúde e odontologia.

Apenas em um dia, foram beneficiadas 100 famílias que moram em Vila Nova e em localidades vizinhas, que se deslocaram pelo rio para garantir o atendimento.

Além da ação de cidadania, a ação leva ao local uma campanha para conscientizar os moradores sobre o que são abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e como esses crimes se caracterizam. “Vamos aproveitar a aplicação desse atendimento para, também, conscientizar, sensibilizar e informar a população sobre o tema e enfatizar que isso é crime. Nosso material inclui definições sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que explica como eles se apresentam e ocorrem, além das penas a serem aplicadas”, disse a secretária da Sejusc, Graça Prola.

Distribuídas em equipes que percorreram as residências e prestaram esclarecimentos no centro social da comunidade, assistentes sociais, psicólogos e estagiários de variadas áreas do conhecimento esclareceram que os crimes sexuais contra crianças e adolescentes são hediondos, isto é, não são passíveis de fiança e nem diminuição de pena que varia de quatro a 10 anos de reclusão.

Caso de abuso sexual

Durante a permanência do barco na comunidade, um caso de rapto e abuso sexual de uma adolescente foi relatado. Uma menina de 14 anos de idade foi levada da comunidade por um adulto, sem o consentimento dos pais, para Manaus e a mantém como parceira sexual. Os pais denunciaram o caso e pediram providências para localizar e recuperar a filha. “Como ele levou a adolescente para Manaus, o órgão responsável por essa busca é o Conselho Tutelar, em parceira com o Creas, com acompanhamento de advogados, psicólogos e assistentes sociais, além da força policial para recuperar a adolescente. Mesmo que ela não queira voltar e ou queira viver com o adulto que cometeu os crimes de abuso sexual e rapto de menor. Ele vai responder judicialmente”, explicou a assessora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Iranduba (Semmas), Simone Nascimento.

Os assistentes sociais se coloram à disposição da comunidade pra esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto para tentar evitar que outros casos envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes ocorram.

Atendimento

O atendimento continua até às 17h deste sábado, 16, em Janauari e vão acontecer no domingo, 17 de setembro, das 8h às 16h, no Distrito do Cacau Pirêra, também em Iranduba, em frente à sede do Corpo de Bombeiros, na Rodovia Manoel Urbano.

A ação conta com órgãos governamentais como Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Prefeitura Municipal de Iranduba, entre outros.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SEJUSC