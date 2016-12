ACAMPADOS PROMETEM FECHAR BR 319 SEGUNDA-FEIRA

Um grupo de acampados de sem terras que estão localizados cerca de 58km para chegar a Porto Velho, prometem fechar a BR 319 as 5h00 da madrugada desta segunda-feira. O objetivo dos sem terras é chamar a atenção da Superintendência do INCRA no Amazonas para cumprir os acordos firmados entre o INCRA e à liderança do sem terras na localidade.

Pelo.menos 87 famílias estão acampadas na margem da estrada aguardando o INCRA rwgularizar e assentar todos os sem terras que estão no local. Segundo o coordenador do movimento o INCRA não cumpriu o que foi acordado com as lideranças e simplesmente não apareceu mais para cumprir o que foi acertado em.comum acordo.

Os acampados alegam estarem em situação crítica e em condições desumanas, penalizano famílias com crianças e idosos que ainda sonham com seu pedaço de chão. O coordenador do movimento dos sem terras disse a nossa redação que o fechamento da BR 319 será pacífico, e espera que com isso o INCRA apareça para cumprir o que foi acordados anteriormente.

Os acampados estão em uma área alagadiça o que tem dificultado bastante a permanência das famílias no local. O.coordenador do movimento encerrou dizendo que caso não sejam.atendidos prometem acampar dentro a.órgão de Himaita.