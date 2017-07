A delegação de Barcelos participou da Solenidade de Abertura do 40º Jogos Escolares do Amazonas -JEA’s que aconteceu nesta manhã de quinta-feira (20) às 09h, na Arena Amadeu Teixeira, localizada em Flores, que contou com a participação de 7,6 mil alunos das escolas públicas, particulares e federais do Estado do Amazonas, nas 20 modalidades em disputa.

Todos esses estudantes-atletas sonham com medalhas de ouro, pois os campeões da categoria Infantil disputarão os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) em Curitiba (PR), de 12 a 21 de setembro. Já os vencedores da categoria Juvenil participam da mesma edição do torneio, em Brasília (DF), de 16 a 25 de novembro.

Os Jogos Escolares do Amazonas, chegou a sua última etapa com as disputas na capital. Depois das seletivas escolares no município de Barcelos que faz parte do Pólo IX do JEAS que inclui também os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, os atletas foram ao município de Santa Isabel do Rio Negro onde finalmente, os que tiveram melhor desempenho, ficaram classificados a disputa na capital, que define os melhores do Amazonas com direito a participarem dos Jogos Escolares Brasileiros.

A delegação de Barcelos partiu para Manaus na tarde de segunda-feira (17), por volta das 17h30, com apoio do Prefeito Edson Mendes, que não mediu esforços para encaminhar a maior delegação já enviada para o JEAS, com 122 pessoas. Esforço coordenado através da Secretaria de Educação e o Departamento de Esportes e Lazer de Barcelos nas pessoas da Professora Rosana e Nilton Moreira juntamente com a Coordenadora Professora Sandra Leite, apoio também dos Vereadores, Arlindo Soares (Moza), Gleidson Serrão, Rob Loiola e Franquiberto Leite que estavam presentes na Abertura do JEAS.

Os jogos com a participação de Barcelos já começa hoje (20) com possibilidades de um grande desempenho por parte dos atletas da cidade dos Peixes Ornamentais e dos Tucunarés Gigantes.

fonte: anoticiadoam