Abertas as inscrições para cursos livres de Gestão, Saúde e Estética do Literatus

Com o objetivo de contribuir para a empregabilidade de estudantes e profissionais, o Centro Literatus (CEL) informa que estão abertas as inscrições para os cursos livres do mês de setembro. Informática Básica, Auditoria de Qualidade, Finanças Empresariais, Atendimento Pré-Hospitalar, Avaliação e Orientação Nutricional para Gestante e Automaquiagem são as capacitações oferecidas para as próximas semanas.

No dia 16, das 8h às 12h, o CEL realiza o curso de Auditoria da Qualidade, onde os participantes aprenderão os fundamentos da nova versão da Norma ISO 9001:2015, que pode ser aplicada a empresas, produtos e serviços, contribuindo para a revolução de seus sistemas de gestão da qualidade, auxiliando empresas a aumentar sua eficiência e a satisfação do cliente. O responsável por ministrar a capacitação será o gestor de qualidade Gerson Quadros.

Outra capacitação que acontece no dia 16 é o curso de Informática Básica, que contará com quatro turmas, sendo duas pela manhã e duas à tarde, com 2h de duração, cada aula. Nele, os participantes irão aprender noções básicas que ajudarão a utilizar os principais aplicativos do Windows e a Internet em atividades do cotidiano, que vão desde ligar e desligar, como utilizar a área de trabalho, estrutura do computador, entre outros. O curso acontecerá em quatro sábados e será ministrado pelo tecnólogo em Processamento de Dados Marco Barros.

Também no dia 16, das 8h às 12h, acontece o curso de Finanças Empresariais que será apresentado pelo economista Hilton Bruno, que irá explicar sobre os fundamentos da administração empresarial, planejamento, gestão e análise financeira, mensuração de resultados, indicadores e administração de capital de giro, análise de solvência de empresas, estrutura e custa de capital e explicar sobre os principais índices financeiros.

No dia 23, das 8h às 17h, a instituição realizará o curso de Atendimento Pré-Hospitalar, que será ministrado pelo enfermeiro Gledson Cavalcante. O profissional irá apresentar aos participantes de que forma o atendimento pré-hospitalar contribui para a maior sobrevida de pacientes graves nessa fase e para a sua chegada com vida ao hospital. Entre as técnicas apresentadas durante a capacitação estão o método Simple Triage And Rapid Treatment (START), que, traduzindo para o português, significa Triagem Simples e Tratamento Rápido, que atribui prioridades no atendimento de acidente com múltiplas vítimas, sendo possível triar cada uma em até 60 segundos.

Ainda no dia 23, das 8h às 12h, acontece também o curso de Avaliação e Orientação Nutricional para Gestantes, que irá ensinar sobre como fazer a avaliação nutricional durante a gestação, quais as principais necessidades nutricionais, os alimentos mais importantes para esse período e como orientar uma gestante para garantir a saúde da mamãe e do bebê até o nascimento. A nutricionista Gláucia Freire será a profissional que irá ministrar a capacitação aos estudantes e profissionais da área de nutrição.

E, no dia 29, acontece o curso de Automaquiagem, com turmas nos horários da manhã e tarde. A maquiadora profissional Miriam Ruth irá ensinar como limpar a pele, preparação da pele, qual a importância de remover a maquiagem, como fazer a maquiagem durar mais, Maquiagem para o trabalho; Maquiagem nos dias atuais; Importância do filtro solar; Passo a passo de diversas maquiagens.

Os profissionais e estudantes interessados podem dirigir-se à sede do Centro Literatus, localizada na Rua Pará, n° 165, Vieiralves. Os investimentos variam de R$ 40 a R$ 80. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.

