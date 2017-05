Abdala Fraxe assume a Aleam e garante prosseguimento dos trabalhos

O deputado estadual Abdala Fraxe (PTN) assumiu hoje (9) interinamente a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no lugar do deputado David Almeida (PSD) que passa a governar o Estado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), publicado ontem.

Em seu discurso, o presidente interino garantiu que dará prosseguimento aos trabalhos da Casa, da mesma forma como vinham sendo conduzidos pela Mesa Diretora, mantendo os cronogramas dos processos, colocando em prática todas as ideias iniciadas pelo deputado David, colaborando com o Executivo e agilizando as medidas que melhorem a vida da população do Amazonas.

Abdala Fraxe agradeceu a Deus, aos seus familiares e enalteceu o povo do Amazonas que lhe deu a oportunidade de estar no parlamento e, agora, conduzindo a Mesa Diretora da Aleam. Fraxe pediu, no seu discurso, paz de espírito para transcorrer a presidência de maneira positiva.

O novo presidente da Aleam enfatizou que a responsabilidade do atual governador será compartilhada por todos os deputados. “Nessa hora a situação parece ser ruim, mas podem surgir soluções que a população nem imagina. A Assembleia não irá atravancar o trabalho do Governo e sim ajudar a minimizar as dificuldades da nossa população. Passaremos a imagem de que existem outras cabeças pensantes no nosso Estado. A gestão do David vai fazer a diferença e a população vai perceber isso rapidamente”, ressaltou.

