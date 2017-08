DAVID ALMEIDA ANUNCIA CONCLUSÃO DO CETI EM HUMAITÁ

O município de Humaitá recebeu a visita do governador David Almeida nesta quinta-feira, 17. O governador deu ordem de serviços e fiscalizou a obra do CETI que esta paralisada há mais de três anos no município.

Em sua passagem por Humaitá o governador visitou as obras do Ceti. Onde os serviços estão parados há pelo menos três anos e agora serão retomados pela atual gestão. É o que garantiu o governador David Almeida. “Nós estamos aqui no município dando a ordem de serviço para a retomada das obras da escola de tempo integral. Eu vim aqui há menos de um mês e pedi celeridade e no dia de hoje já temos a empresa aqui para começar os trabalhos a partir do dia 22”, destacou.

O governador David Almeida lembrou que em cem dias de Governo já esteve por três vezes no município. E que a meta é continuar indo em todo o Estado para acompanhar as demandas da população e fiscalizar a execução das obras.

“É assim que estamos fazendo, percorrendo os municípios do Amazonas. Nosso Governo é muito rápido e muito dinâmico e estamos dando celeridade aos serviços e ações que devem melhorar a vida da população”, pontuou.