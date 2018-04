92º Encontro de Obreiros da Igreja Assembléia de Deus de Humaitá – IEADH

A Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Humaitá, nos dias 30,31/03 e 01/04 de 2018. Deu-se início ao 92º Encontro de Obreiros da igreja Assembléia de Deus. Com o tema “Então conheçamos e prosigamos em conhecer o Senhor” que está baseado no livro de Oséias 3v6. No dia 31 de março a programação seguiu com estudos bíblicos para os obreiros e todos os líderes, tanto do interior quanto para os obreiros da cidade, a qual todos foram exortados sobre: como ser um obreiro e um líder de excelência para a obra de Deus.

A noite tivemos um grandioso culto com louvores e adoração ao nosso salvador. E na mesma noite do dia 01 de abril foi marcado pelo grande culto de encerramento, onde aconteceu multiplicação das células, apresentação para o período probatório de Diaconato e entrega de certificados. O pastor presidente Eber Duarte encerrou dando uma palavra de ânimo para toda a igreja, declarando aberto os preparativos para o Jubileu de ouro que acontecerá nesse ano de 2018.

Igreja Evangélica assembléia de Deus de Humaitá.

Rua: 29 de Agosto, Nº 609 Centro.

Pastor Presidente Eber Santos Duarte

