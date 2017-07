Atividades gratuitas para crianças na programação de férias do Governo do Estado

O Governo do Amazonas programou para o mês de julho uma extensa lista de atividades gratuitas voltadas para as crianças e jovens que estarão de férias escolares. Projeto Verão na Praça, Colônia de Férias no Centro de Convivência da Família, shows musicais, peças teatrais e performances circenses farão parte da programação que será realizada no Largo de São Sebastião, Parque Rio Negro e no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou.

Oficinas de teatro, dança e música, circuito de skate, Olimpíadas, basquete, jogo da velha humano, entre outras atividades, estarão na Colônia de Férias do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, Centro-sul de Manaus.

A programação, voltada para crianças de 4 a 12 anos, começa nesta quarta-feira, dia 5 de junho e vai até 7 de julho, das 8 às 15 horas. Foram disponibilizadas 200 vagas para o turno da manhã e 200 para o turno da tarde. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3303 7218 ou 3303 7215.

Verão na Praça –Executado pela Secretaria de Cultura, a programação do Verão na Praça contempla atrações para crianças, jovens e adultos, entre elas shows de música, espetáculos de teatro e dança, brincadeiras infantis, performances circenses, exibição de filmes infanto-juvenis, apresentações folclóricas e populares, espaços de leitura e desenho, entre outras atividades ao ar livre.

As atividades no Largo de São Sebastião serão realizadas sempre aos sábados, no palco e nas escadarias (lira) do Teatro Amazonas, além de pontos diversos do Largo, incluindo o entorno do Monumento à Abertura dos Portos, as áreas próximas à Casa das Artes, à Galeria do Largo e à Banca do Largo, e a extensão da rua José Clemente.

A agenda do Projeto Verão na Praça segue em todo o mês de julho e no mês de agosto, com uma programação de apresentações a céu aberto e atividades ao ar livre, sempre gratuitas, além de espetáculos de qualidade no Teatro Amazonas.