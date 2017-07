Exame para certificar conclusão de Ensino Médio será realizado em outubro

Com informações da assessoria

Brasília – O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) será realizado no dia 8 de outubro em todo o País. Neste ano, a prova também será usada pelos alunos para obter o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Até o ano passado, os estudantes com mais de 18 anos poderiam usar o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para receber o diploma do Ensino Médio. Agora, a certificação será feita exclusivamente pelo Encceja, que atualmente é aplicado no Brasil e no exterior para a certificação de conclusão do Ensino Fundamental.

A inscrição para o Encceja será gratuita e deverá ser feita entre os dias 7 e 18 de agosto. A prova, que será elaborada e aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), terá 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas de resposta. O aluno deverá atingir pelo menos 50% de acertos em cada prova, e pelo menos 5 pontos na redação. O custo estimado do Encceja é de R$ 40 por aluno.

Segundo o Inep, o Encceja é o instrumento mais adequado para avaliar as pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada. “O Enem, na sua estrutura, não é um exame para a certificação do Ensino Médio. Ele se caracteriza muito mais para o acesso ao Ensino Superior. O Encceja é preparado para fazer esse tipo de avaliação, das pessoas que não tiveram acesso na idade certa”, disse a presidente do Inep, Maria Inês Fini. Menos de 10% das pessoas que fazem o Enem com o objetivo de certificação conseguem o diploma do Ensino Médio, informou.

O Encceja pode ser feito por pessoas com pelo menos 15 anos, no caso da certificação do Ensino Fundamental, e 18 anos para a certificação do Ensino Médio. O Inep espera que 222 mil alunos do Ensino Fundamental participem da prova e 815 mil, do Ensino Médio. O exame também será aplicado para presos e para brasileiros que moram no exterior.

Avaliação de escolas

A partir deste ano, o Enem não será mais utilizado como avaliação das escolas. Agora, as escolas serão avaliadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A presidente do Inep, Maria Inês Fini, explicou que o Saeb faz uma avaliação mais ajustada das instituições de ensino médio.

“O desempenho dos alunos é um dado importantíssimo para compor a avaliação das escolas, mas não é o único. Dados contextuais são importantes para caracterizar melhor essa avaliação. Além disso, as provas que compõem esse sistema são bastante detalhadas naquilo que se diz oficialmente que deveria ter sido ensinado. Por isso, muito mais justiça na avaliação se pratica no Saeb”, afirmou.

Confira as regras

Data da prova: 8 de outubro (manhã e tarde)

Inscrições: 7 a 18 de agosto.

Quem pode fazer: a partir de 15 anos – nível fundamental; a partir de 18 anos – nível médio.

Pontuação: recebe o diploma que tirar ao menos 50% em cada área, inclusive na redação.

Quais são os documentos obrigatórios para efetuar a inscrição:

O interessado deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número da sua Cédula de Identidade. No caso de pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa, o Responsável Pedagógico deve informar, no ato da inscrição, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do interessado, documento obrigatório para a efetivação da inscrição.

Como se inscrever: As inscrições são realizadas no site oficial do Encceja. O link para a inscrição no Encceja 2017 já foi liberado pelo Ministério da Educação, e o processo para estar apto a fazer a prova é bastante simples. Basta acessar o site do Inep, clicar no nome do programa, e preencher os dados solicitados, para ter a sua inscrição nessa prova liberada.