Mr. Catra é ameaçado pelo PCC de mandar alô para os “trafica da Compensa”, durante evento em Manaus. Veja o vídeo

O cantor Mr. Catra está sendo ameaçado de morte pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, depois de “homenagear” membros da facção rival Família do Norte, durante apresentação em um baile funk em Manaus.

O PCC emitiu comunicado ameaçando retaliar qualquer casa noturna ou empresa que contratar Mr. Catra para se apresentar ou fazer presença VIP em São Paulo.

O artista gravou um vídeo em que tenta explicar o episódio. Ele diz que apenas mandou um “alô” para os “trafica da Compensa”, durante evento comandado por um deles, do qual participou e disse que pede “liberdade pra todo mundo mesmo, porque a gente vive numa sociedade injusta”.

Veja abaixo a mensagem do PCC e o vídeo gravado por Catra.

“COMUNICADO !!!

O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL “P.C.C” informa q o cantor de funk conhecido como MR.CATRA está proibido de cantar em quais quer lugar q seja no estado de são Paulo tanto na capital como no interior e baixada até q preste totais explicações sobre se juntar reverenciar e homenagear facção rival ao P.C.C ,os malditos da FDN esses mesmos q mataram nossos irmãos de forma cruel e sem chance de defesa .

Fique ciente q qualquer irmão integrante da facção “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”q se deparar com esse indivíduo terá q segurar ele e leva-lo até a cúpula da organização.

Qualquer casa de show qualquer casa q faz eventos no estado de São Paulo capital interior ou baixada q vier a contratar ou mesmo levar o cantor por presença VIP o mesmo sera considerado traidor pela organização”PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL” e sofrerá conforme tem que ser feito .

PAZ ,JUSTIÇA,LIBERDADE E IGUALDADE a todos guerreiros.

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL .”

fonte: blogdohiellevy