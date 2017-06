ACIDENTE FATAL – DUAS FREIRAS MISSIONÁRIAS MORREM NA RODOVIA TRANSAMAZONICA

FREIRAS MORREM NA BR 230

Um trágico acidente envolvendo uma caminhonete L200 Mitsubich que vinha de MATUPÍ, que fica distante cerca de 180 km de Humaitá na BR 23O capotou e duas freiras que atuavam como missionárias no distrito foram arremessadas de dentro do carro em um bueiro, ocasionando a morte no local.

COMO ACONTECEU

Segundo informações colhidas por populares o fato ocorreu por volta de 12h00 quando as missionárias identificadas como Ir. JOSE FINE (JOSI) e Ir. LUIZA da Paróquia do MATUPÍ. Testemunhas que passaram pelas freiras disseram que elas estavam vindo em direção a Humaitá e que vinham em baixa velocidade. As primeiras informações são desencontradas, e não sabemos ainda identificar como tudo ocorreu. Sabemos que as duas foram encontradas fora do veículo por terem sido arremessadas para dentro de um bueiro que fica no local, cerca de 55 km de Humaitá indo em direção ao MATUPÍ. O trecho em que o fato ocorreu está passando por recuperação e estão em ótimas condições o que favorece uma velocidade maior.

As primeiras imagens que recebemos mostram as duas vítimas e o veículo utilizados por elas. Aparentemente o veículo não ficou tão danificado, o que descarta uma colisão frontal. O veículo em que as duas freiras vinha derrapou no cascalho ocasionando a perda do controle de direção capotando próximo a um bueiro onde foram encontrado os corpos.

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal e um caminhao guincho foram para o local onde resgastaram os corpos que devem chegar a qualquer momento.

Os corpos serão analisados pela perícia do IML e devem ser liberados ainda hoje. Segundo informações os corpos devem ser velados no Salão Dom José na Paróquia do Centro.

*Iremos atualizar a matéria a cada nova informação chegada a nossa redação.