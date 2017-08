8ª edição da Cavalgada da Amizade é marcada por um grande público

Ocorreu no último domingo, 13 de agosto, a 8ª edição da “Cavalgada da Amizade” em Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus em linha reta), um dos eventos mais populares e considerado tradicional no munícipio. Este ano a Cavalgada contou com a participação das comitivas Os Desgarrados, Comitiva Minha Mãe Deixa, Bom Jesus, e O Estradão.

A concentração dos cavaleiros aconteceu em frente ao Estádio Edgar Coutinho por volta das 9h30, em seguida percorreram pelas principais vias públicas da cidade onde as comitivas fizeram um belíssimo desfile a cavalos, motocicletas e carros até chegar ao Balneário Night localizado na Estrada da Cachoeira, onde foi feito o encerramento do evento.

“Este ano superamos nossas expectativas, apesar dos obstáculos enfrentados até aqui conseguimos alcançar nosso objetivo principal que era realizar uma festa maravilhosa para a população, evento esse que ficará marcado na história de Pauini. Graças a Deus deu tudo certo e não houve nenhum incidente. Estamos radiantes por percebermos o empenho dos participantes. Os mesmos não mediram esforços e estiveram engajados por um mesmo ideal. Somos gratos a todos que contribuíram diretamente ou indiretamente para que fosse realizado este evento. Todos estão de parabéns”, salientaram os coordendores do evento, Antônio Mendes e Neiliane Félix.

Matéria : Romário Vieira