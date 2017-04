David Almeida destaca ações do governo que beneficiam produtores rurais

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado David Almeida (PSD), ocupou a tribuna durante o pequeno expediente desta terça-feira |(25), para falar a respeito da atuação da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) que, em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS), promove feiras de produtores nos municípios do interior, inclusive fornecendo os kits para a exposição dos produtos colocados à venda.

De acordo com o presidente David Almeida, em toda inauguração de feiras no interior, os produtores locais contarão com um Balcão de Agronegócios da ADS e toda assistência para a promoção. Além disso, a ADS está disponibilizando aos municípios os kits com cinco tendas de 100 m², seis expositores de inox para peixes, 100 mesas de plástico brancas, 100 aventais e 100 bonés para os feirantes. Na primeira feira, durante a Festa da Piscicultura, no Rio Preto da Eva, com apoio da ADS/FPS em apenas três dias de feira foram comercializados mais de 15 mil produtos, disse o presidente.

Além de Rio Preto da Eva, outros 11 municípios já se habilitaram para receber a estrutura da ADS e FPS, que estão disponibilizando esses kits para as feiras em Itacoatiara, Manacapuru, Benjamin Constant, Tefé, Iranduba, Maués, Lábrea, Boa vista do Ramos, Carauari, Tapauá e Tonantins. Todos receberão os kits com tendas e acessórios para incrementar as feiras e alavancar as vendas da produção rural desses municípios.

O presidente David Almeida informou que a assistência que a ADS proporciona às feiras rurais tem a participação de 57 cooperativas e associações, além de produtores rurais individuais. “Em todo o Amazonas, as feiras beneficiam em média três mil famílias e já tiveram mais de um milhão de visitantes. São essas ações que eu quero destacar, assim como a atuação do diretor da ADS, Lissandro Breval, que tem feito um grande trabalho com os nossos produtores rurais, tirando a figura do atravessador e dando a esses produtores uma condição para que eles possam comercializar diretamente os seus produtos”, argumentou.

Em Manaus

Atualmente, a ADS já funciona em Manaus com cinco feiras – na Associação dos Sub-tenentes e Sargentos do Amazonas (ASA), em São Jorge; a Feira do Produtor no Clube dos Sub-Oficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); a feira da PM no Clube dos Oficiais, no Aleixo; a feira na Escola Estadual Júlio de Morais Passos, na Cidade Nova; e mais uma feira inaugurada em setembro do ano passado no Shopping Sumaúma, na Cidade Nova, que começou com 34 produtores e hoje conta com mais de 50 participantes.