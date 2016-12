Artur é corrupto diz Cláudio Melo da Odebrecht

Agora é oficial! O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), está implicado na Lava Jato. O nome dele aparece no anexo pessoal do diretor da empreiteira Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e faz parte da delação premiada da maior empreiteira do país.

A informação foi publicada com exclusividade na madrugada deste sábado, dia 10, pela revista IstoÉ.

De acordo com o anexo, agora público, Arthur recebeu propina com a alcunha de “Kimono” para bancar sua campanha ao Senado, em 2010:

Mentira 1

Em março passado, quando a mídia do País divulgou os primeiros detalhes da delação premiada da Odebrecht, Arthur Neto reagiu com irritação. Chegou até publicar uma carta pública ao juiz Sérgio Moro se dizendo surpreso com os fatos revelados, questionando o próprio magistrado e se declarando vítima de uma injustiça.

“Por quê esse vazamento tão eivado de injustiças?”, escreveu o tucano na ocasião.



Na mesma carta, ele confessa ter recebido R$ 80 mil, mas a título de colaboração de campanha.

Mentira 2

Curiosamente, um dia antes de Neto assumir que recebera dinheiro da Odebrecht, o filho dele, o deputado federal Arthur Bisneto (PSDB) havia se antecipado e dito que o “Arthur Virgílio” que aparecera na lista vazada, em março, era ele e não seu pai, Arthur Neto.

Além de citar o nome do prefeito de Manaus, em sua delação, Cláudio Melo Filho faz graves acusações contra integrantes da cúpula do PMDB, ministros do primeiro escalão do governo federal e envolve até o presidente Michel Temer. Implica ainda o andar de cima do Congresso Nacional: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e se dedica a discorrer sobre o relacionamento da empreiteira com integrantes também do PSDB e outras legendas. Leia a reportagem da IstoÉ.

Foto: Reprodução/Internet