Com mais de dez mil votos, Herivaneo Seixas é o ‘novo’ prefeito em Humaitá

Com uma votação expressiva, Herivaneo Seixas e Rademaker Chaves (PROS), vencem a eleição em Humaitá e serão os ‘novos’ administradores da maior cidade do sul do Amazonas. Desde as primeiras horas da manhã deste domingo (02) milhares de eleitores foram as urnas depositar seu voto aos novos administradores do município.

A disputa foi bastante equilibrada no início da contagem dos votos válidos, o candidato Roberto Rui (PMDB) Abriu a primeira parcial vencendo com margem de 70 votos a frente do candidato Herivaneo (PROS), deixando milhares de eleitores apreensivos e assustados, após a segunda parcial o candidato Roberto Rui mantinha a frente com diferença de 100 votos em relação a Herivaneo Seixas, a preocupação aumentava ainda mais, ocasionando angustia e nervosismo no momento da apuração. A partir da terceira parcial o candidato Herivaneo Seixas já apareceu com 100 votos a frente de Roberto Rui e daí em diante só aumentava a diferença a cada parcial anunciada.

A eleição ficou polarizada entre Herivaneo e Roberto Rui deixando os candidatos Sidnei Temo e Pernambuco bem abaixo da disputa. Com uma diferença de 1772 votos a frente do segundo colocado o candidato Herivaneo Seixas foi declarado eleito prefeito de Humaitá para os próximos quatro anos 2017 a 2021 veja logo abaixo o resultado final desta eleição majoritária.

A câmara de vereadores manteve sua escrita em renovar 40% por cento dos mandatários deixando de fora 05 vereadores que também disputaram seu retorno, mas não conseguiram votos suficientes para se elegerem, veja abaixo os vereadores que deixarão o mandato a partir da próxima gestão.

Então tivemos 07 vereadores reeleitos que receberão 08 novos colegas eleitos para o próximo mandato que se inicia em 2017. A grande surpresa desta eleição dos vereadores foi a votação maciça do candidato “Totinha” que superou a barreira dos mil votos. Por ser sua primeira disputa o agora vereador Tota chega fortalecido em seu ‘novo’ ambiente de trabalho, o vereador Alexandre Perote, também merece destaque por ter subido ainda mais sua votação em seu segundo mandato, o que mostra a aprovação de seu trabalho na casa de leis. Veja logo abaixo os vereadores eleitos: