A Unicesumar é a nova patrocinadora oficial do Santos Futebol Clube. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, pelo presidente do clube, José Carlos Peres, e pelo pró-reitor executivo de EAD da Unicesumar, William de Matos Silva. A parceria tem duração de um ano, podendo ser renovada. A marca da Unicesumar passa a estampar o calção de jogo e treino do time e backdrops, além do pacote que envolve toda a comunicação digital do Santos. Pelo acordo, a Unicesumar ganha a exclusividade de ser a única instituição de ensino do Brasil a patrocinar o Santos.

Além disso, a Unicesumar vai oferecer bolsas de estudos de graduação e pós-graduação para os atletas, incluindo o profissional masculino, feminino e categorias de base, e funcionários do Santos, extensivo aos familiares. Com o patrocínio, a Unicesumar fica ao lado de outras grandes marcas nacionais, como Caixa, Philco, Algar, Umbro e Orthopride, outras empresas patrocinadoras do Santos.

Presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais 350 polos de Educação a Distância, quatro campi de ensino Presencial (Maringá, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa) e 120 mil alunos, a Unicesumar sempre investiu no esporte por entender que, assim como a educação, esta é uma importante ferramenta de transformação pessoal e social. Em seus quase 30 anos de história, a principal parceria esportiva, até o momento, tinha sido com o Franca Basquete, na disputa da NBB, em 2016.

A marca já patrocinou times de vôlei, basquete, futebol e futsal, além de apoiar competições, atletas e equipes de atletismo, tênis e jogos escolares e universitários. “Todos esses foram patrocínios pontuais e tímidos para o tamanho da nossa marca. Somos uma marca nacional e o patrocínio ao Santos traduz isso. O Santos é um clube nacional, disputa os principais campeonatos nacionais e internacional, tem tradição no futebol e é um desenvolvedor de talentos, como Pelé, Neymar, Ganso, Robinho e Diego, entre outros tantos jogadores”, destaca o pró-reitor

Além de expor a marca para milhares de torcedores e amantes do futebol, a Unicesumar associa-se à inovação e à qualidade do futebol do Santos. “Assim como temos tradição e investimos muito na qualidade da educação para desenvolver novos talentos profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, o Santos é um time que investe na qualidade do seu futebol para descobrir e desenvolver novos talentos”, completa Matos Silva.

Melhoria contínua

O programa de bolsas que a Unicesumar vai disponibilizar para o Santos tem por objetivo promover a melhoria contínua do clube. “Especialmente para os jogadores, que têm disciplina e um horário de trabalho variável, a Educação a Distância é o modelo indicado para avançar nos estudos”, destaca Matos Silva. Ainda de acordo com o pró-reitor, é fundamental que a formação do jogador de alta qualidade vá além do desempenho físico e técnico. “Educação Física, Administração e Empreendedorismo são alguns dos cursos que podem ajudar o profissional no curto e no longo prazo na carreira. Como exemplos, temos o Ronaldo Fenômeno e Ricardo Prado, ex-atletas que viraram consultores e empreendedores do esporte”, explica.

O acordo entre a Unicesumar e o Santos é de um ano, com possibilidade de continuidade. Neste período, o clube disputa quatro campeonatos: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, além do Paulista (no início do próximo ano). Existe, ainda, a possibilidade de participação do Santos no Mundial de Clubes. No momento, o time está contando com novos reforços e se prepara para a retomada do Brasileirão.

Foto: Divulgação Unicesumar