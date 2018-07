IBAMA, ICMBIOS, MARINHA E POLICIA FEDERAL ESTÃO FECHANDO GARIMPOS NO RIO MADEIRA

Milhares de extrativistas minerais na região de Humaitá é Manicoré estão sendo multados e em alguns casos presos por estarem trabalhando sem a licença ambiental para a extração mineral.

O Distrito de Auxiliadora também recebeu a visita dos fiscais que, apreendem ouro, mercúrio, maquinários e armas em balsas utilizadas para extração mineral no Rio Madeira.

A fiscalização se intensificou neste início de verão quando os garimpeiros aproveitam a baixa do Rio Madeira para extrair o metal precioso.

Nao existe nenhuma mobilização por parte do governo do estado para a regulamentação desta licença. Garimpeiros reclamam que estão impedidos de trabalharem mesmo dispostos a seguirem as normas da legalidade. Ocorre que, o governador AMAZONINO MENDES e sua equipe de governo, após concederam a licença para a extração mineral foram impedidos de gerir está licença por falta de legalidade junto as questões ambientais do governo federal.

“Onde está o governador que veio a Humaitá bater fotos, fazer mídia e mentir pra nossas famílias que agora sofrem o reflexo deste descaso com nossa classe dos extrativistas minerais“. Falou Amâncio Júnior, extrativista mineral.