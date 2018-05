Polícia apreende R$ 1,5 mi em barras de ouro dentro de avião que caiu perto de Itacoatiara

A Polícia Civil do Amazonas apreendeu 23 barras de ouro que estavam em destroços de uma aeronave que caiu em Itacoatiara, cidade situada a 176 km da capital Manaus. O ouro apreendido está avaliado em R$ 1,5 milhão. O monomotor caiu na zona rural de Itacoatiara na quarta-feira (16) por volta de 9h. A Polícia Civil informou que duas pessoas, o piloto Antônio Renan Azevedo, 28, e o copiloto José Souza de Oliveira, 47, morreram após a queda da aeronave.

Os corpos das vítimas foram levados primeiro a um hospital mais próximo em Itacoatiara. Em seguida, ao IML (Instituto Médico Legal) de Manaus.

A polícia informou ainda que os destroços do monomotor foram encontrados por populares da Comunidade São Francisco do Pair, distante 70 quilômetros em linha reta de Itacoatiara.

“Fomos acionados pelos moradores da comunidade para averiguarmos a situação. Deslocamos dois policiais civis e cinco bombeiros de Itacoatiara. No lugar, um garimpeiro de 29 anos encontrou, no momento das buscas, uma caixa de ferramentas em meio aos destroços, que ele afirmou ser dele. Dentro do objeto encontramos as barras de ouro que, somadas, totalizam 9,5 quilos do elemento químico”, explicou o delegado Paulo Barros.

O garimpeiro prestou depoimento, em que afirmou que o ouro encontrado era dele. O homem alegou também que possui garimpos no Amazonas e no Pará, e que tinha contratado os dois pilotos para transportar os 9,5 kg de ouro.

“Ele deve apresentar o documento comprovando que o ouro provém de um garimpo legalizado. Caso contrário, o Inquérito Policial (IP) será instaurado para investigar a situação. As barras de ouro foram apreendidas e ficarão à disposição da Justiça”, completou o delegado.