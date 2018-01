Flamengo anuncia demissão de Rueda e contrata Paulo César Carpegiani

Agora é oficial. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, em comunicados no seu site oficial, que o treinador colombiano Reinaldo Rueda pediu demissão, após reunião com a diretoria no Rio de Janeiro, e não comanda mais o clube rubro-negro. E já acertou com um novo/velho comandante para a temporada de 2018: Paulo César Carpegiani, campeão da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981.

Reinaldo Rueda assumirá a seleção do Chile e o auxiliar Bernardo Redín e o preparador físico Carlos Velasco também deixam o time carioca pela mesma razão. De acordo com o comunicado, o Flamengo assegura a seus torcedores que a mudança não afetou o planejamento do futebol rubro-negro, que foi iniciado ainda em 2017. E agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência das carreiras.

O acerto de Reinaldo Rueda com os chilenos já vinha sendo anunciado pela imprensa daquele país, mas o treinador – que passou as últimas semanas de férias na Colômbia – não confirmava. O colombiano deverá assinar com os chilenos um contrato de quatro anos até a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

O treinador colombiano estreou no comando do Flamengo em 16 de agosto, no primeiro duelo contra o Botafogo pela semifinal da Copa do Brasil. No total, dirigiu o time rubro-negro em 31 partidas – com 13 vitórias, 10 empates e oito derrotas (52,6% de aproveitamento). Foi vice-campeão da Copa do Brasil (derrota para o Cruzeiro) e Copa Sul-Americana (derrota para o Independiente, da Argentina).

CARA NOVA – Aos 67 anos, Paulo César Carpegiani chega para sua terceira passagem pelo Flamengo. Gaúcho de Erechim, contabiliza 138 jogos à frente do clube rubro-negro em duas passagens: de 1981 a 1983 e em 2000. No total foram 83 vitórias, 31 empates e 24 derrotas. No currículo, tem os dois maiores títulos da história do Flamengo – Libertadores e Mundial Interclubes – e ainda conquistou o Campeonato Brasileiro de 1982.

Como jogador do Flamengo, Paulo César Carpegiani chegou ao clube em 1977. Meia experiente e talentoso, foi um dos líderes do grupo e era muito querido pela torcida. Faturou três títulos cariocas (1978, 1979 e o Especial de 1979) e o Brasileirão de 1980. Foram 223 jogos defendendo o time rubro-negro com 136 vitórias, 57 empates e 12 gols marcados.

O novo técnico rubro-negro será apresentado nesta terça-feira, às 12h30, em entrevista coletiva que acontecerá no CT George Helal, na zona oeste do Rio de Janeiro.