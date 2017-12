SÃO CRISTÓVÃO E RIO MADEIRA, DECIDEM A FINAL DO CAMPEONATO HUMAITAENSE DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017.

Humaitá -Am. A tão esperada final do campeonato Humaitaense de futebol de campo na categoria principal, segundo o Presidente da LHDA Darcilo Torres, está marcado para Sábado Dia: 30 de Dezembro, às 18:00 horas, no Estádio Municipal Arlindo Braz da Silva. Torres afirmou que já falou com o Prefeito de Humaitá, Herivâneo Seixas, que confirmou para esta data o pagamento da premiação da final. A equipe do Rio Madeira que é natural do Bairro Nossa Senhora do Carmo (Olaria), chegou a grande final, depois de empatar com o atual campeão Moto Clube por 2 a 2. A equipe do Rio Madeira, chegou a final por ter feito campanha melhor que a equipe do moto, sendo o segundo colocado. Por outro lado a equipe do São Cristóvão, chega a grande final, depois da lambança realizada pela equipe do Bragantino, que na ocasião no jogo da semi final, depois de ter um jogador que se machucou durante uma dividida, se recusou a concluir a partida aos 10 minutos do 2. tempo, quando já estava 1 a 0 para o time do São Cristóvão. Após esse fato no outro dia a Diretoria do Bragantino recorreu a junta disciplinar, requerendo outra partida, ocasião em que o Presidente da junta disciplinar Carlinhos do Sesp, marcou o restante de todo o segundo tempo ou seja os 45 minutos da etapa complementar, para este Sábado, Dia: 16 de Dezembro às 18:00 horas no Estádio Arlindo Brás, e para surpresa de todos em cima da hora praticamente as 13:00 horas, os Dirigentes procuram o Presidente da LHDA, para disse-lhe que por motivos pessoais e por não terem jogadores não iriam para este confronto que foi remarcado. Com isso o time do São Cristóvão, foi informado através de ofício de quê já estaria na final, para confrontar com o time do Rio Madeira.

Ambas as equipes estão se preparando e treinando forte para mais uma decisão.

FONTE: Assessoria de imprensa do time do São Cristóvão.

