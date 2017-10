Avião de pequeno porte cai em garimpo próximo a Itaituba, no Pará, e piloto morre

Segundo o Corpo de Bombeiros de Itaituba, o outro passageiro socorrido foi levado para Itaituba. Ainda segundo os bombeiros, a área é de difícil acesso.

Por G1 PA, Belém

Um avião monomotor com duas pessoas caiu no garimpo do Creporizão, próximo ao município de Itaituba, sudoeste do Pará, por volta das 12h45 desta quarta-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto, identificado como Paulo André, morreu na hora. O outro passageiro, identificado como Charles, foi socorrido por populares e levado para Itaituba em estado grave. Em seguida ele foi levado para Santarém. Ainda segundo os Bombeiros, a área do garimpo onde o avião caiu é de difícil acesso e está a 370 km de Itaituba.

De acordo com o comandante do 7º Grupamento Bombeiro Militar de Itaituba, coronel Tito da Silva Azevedo, o piloto e o passageiro levavam ferramentas na aeronave, que perdeu o controle enquanto decolava.

O Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I), órgão regional do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), informou, em nota, que vai realizar a ação inicial do processo de investigação do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-LSC.

Segundo o Seripa I, no processo de investigação são feitos registros fotográficos, partes da aeronave são retiradas para análise, relatos de testemunhas e documentos são colhidos. De acordo com o órgão, a investigação tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram e terá o menor prazo possível, dependendo, dentre outros motivos, da complexidade do acidente.

No dia 21 de abril deste ano, uma aeronave monomotor também caiu em uma região a 12 quilômetros da sede do município de Itaituba. O piloto e três norte-americanos estavam dentro do avião no momento da queda, mas todos sobreviveram e foram levados para o hospital da cidade.

