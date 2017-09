Jornalismo amazonense amanhece de luto, Mário Dantas, fundador do Blog da Floresta morre aos 65 anos

Mário Dantas era um dos fundadores do Blog da Floresta., juntamente com o já falecido jornalista Orlando Farias, que morreu em fevereiro de 2013, eles criaram um dos blogs pioneiros do jornalismo amazonense.

O jornalista Robson Franco, em página do Facebook disse: “Só morre quem é esquecido! Sempre disse isso! O Mário Dantas é do tipo de pessoa que jamais será esquecido! Ser humano afável, bem humorado e bom profissional! Triste ao saber de sua passagem! Um dia a gente se vê!”.

A família enlutada informa que seu corpo será velado na funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel, nº 1833, Centro, próximo a TV Cultura.

Fonte: fatoamazonico