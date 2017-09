Nos 10 anos do Centro de Mídias, governador David Almeida anuncia expansão do programa para 118 novas comunidades

Nos 10 anos do Centro de Mídias, governador David Almeida anuncia expansão do programa para 118 novas comunidades

Ao prestigiar a solenidade de comemoração pelos 10 anos de criação do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), o governador David Almeida anunciou que o projeto, que já atendeu 350 mil alunos nesse período, vai alcançar, no próximo ano 118 novas comunidades no Amazonas. O evento de comemoração ocorreu no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), bairro Japiim II, zona sul de Manaus, ocasião em que David Almeida ressaltou a importância do trabalho desenvolvido para melhoria da educação no Estado.

“Pelas dimensões continentais que temos em nosso Estado se faz necessário investir em um projeto como esse que impulsiona o aprendizado e ensino de milhares de alunos através da tecnologia da informação. E comemorar esses 10 esses anos de Cemeam é celebrar o avanço da educação em nosso Estado, é alcançar o maior número de alunos com esse investimento”, comentou o governador.

O governador ainda ressaltou que na próxima semana retoma a agenda de compromissos no interior do Estado para acompanhar obras no sistema viário e continuar a programação de inaugurações e entrega de obras na capital e no interior.

“Segunda-feira iremos a Itapiranga e Maués; na terça temos vista a Manaquiri e inauguração do Centro de Detenção Provisório Provisória Masculino II, em Manaus; na quarta-feira temos Tefé e Tabatinga; e na quinta-feira vamos a Manicoré para inaugurar uma Escola de Tempo Integral. Vamos trabalhar até o último momento e última hora em nossa Gestão”.

A solenidade ocorreu com transmissão ao vivo via IP-TV para todo o Estado. Durante a comemoração foi divulgado o resultado com os ganhadores do Concurso Cultural Cemeam 2017.

Ampliação – O diretor do Cemeam, Sérgio Araújo, revelou que 118 antenas VSat’s serão instaladas até dezembro deste ano para atender comunidades do interior que vão passar a receber o projeto no próximo ano.

“118 novas comunidades serão atendidas em 2018. Até dezembro deste ano será finalizada a instalação das antenas que vão possibilitar a implementação do projeto. Essas instalações estão em andamento, e vamos ter turmas em Parintins, Maraã, entre outras cidades onde existe demanda”.

Expressão – O projeto do Cemeam iniciou em 9 julho de 2007 e vem trazendo vários prêmios nacionais e internacionais. Em seus 10 anos de atuação já foram atendidos 350 mil alunos. A primeira turma de Ensino Médio se formou em 2009. E hoje, o Cemeam atende 43.173 alunos divididos em 2.200 turmas em três mil comunidades dos 62 municípios.

Em sua estrutura há sete estúdios que atendem as turmas do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano), Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o projeto presencial com mediação tecnológica para os turnos vespertinos e noturno.

FOTO: Valdo Leão