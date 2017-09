Veja revela esquema da JBS tentando comprar decisões no STJ e nome de Mauro Campbell aparece

O ministro amazonense Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com matéria veiculada ontem (7) pelo site da revista Veja com o título “Mensagens sugerem que JBS tentava comprar decisões em tribunais” aparece nos trechos de conversas via WhatsApp de advogados do grupo JBS, investigado nas operações Lava-Jato e Carne Fraca, da Polícia Federal.

São dezenas de conversas, entregues na última quarta-feira (6) a Procuradoria-Geral da República, mantidas entre o diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis e Silva, e uma advogada que trabalha para a empresa, Renata Gerusa Prado de Araújo. Na troca de mensagens, os dois traçam estratégias para obter decisões favoráveis a empresas do grupo — seja por meio de “pagamentos em espécie”, como eles próprios definem, seja por meio tráfico de influência — em processos sob relatoria de uma desembargadora federal, Maria do Carmo Cardoso, que vem a ser mãe da própria Renata, e de pelo menos três ministros do Superior Tribunal de Justiça: Napoleão Maia, Mauro Campbell e João Otávio Noronha.

Assis e Renata também conversam sobre arestas que deveriam ser aparadas com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a voz mais ativa contra o que considera abusos nas investigações da Lava Jato. Quem levou o acervo ao Ministério Público é o empresário Pedro Bettim Jacobi, ex-marido da advogada Renata Araújo, que está num processo litigioso de separação. Ele copiou do celular da ex-mulher os arquivos que considerava comprometedores.

Com a veja.com